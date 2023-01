Polizei Aachen

POL-AC: Mann mit Baseballschläger attackiert - Polizei sucht Zeugen

Baesweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.01.2023) kam es um kurz nach Mitternacht auf einem Weinfest im Heinrich-Kemp-Weg in Baesweiler / Oidtweiler zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Besuchern und Passanten. Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen ein Mann mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt.

Nach aktuellem Stand kam es zur Tatzeit zwischen einem Besucher des Weinfestes und einem Passanten zu einem zunächst verbalen Streit. Im Zuge dessen versetzte der 40-jährige Festbesucher seinem 25-jährigen Kontrahenten letztlich einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später erschien eine bislang unbekannte männliche Person am Ort des Geschehens. Nach Zeugenangaben bewegte sich diese auf den zwischenzeitlich zurückgekehrten 40-Jährigen aus Baesweiler zu. Mit einem mitgeführten Baseballschläger habe der Unbekannte gegen den Kopf des Besuchers geschlagen. Er flüchtete anschließend in Richtung Eschweilerstraße.

Der 40-Jährige musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr nach medizinischer Erstversorgung vor Ort aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei kam es zu einem weiteren Köperverletzungsdelikt, an dem erneut der 25-Jährige aus Übach-Palenberg beteiligt war.

Den vor Ort eingesetzten Beamtinnen und Beamten gelang es letztlich, die streitenden Parteien zu trennen und die aufgeheizte Situation größtenteils zu beruhigen. Im Rahmen dessen kam es auch zu Widerstandhandlungen und Beleidigungen gegen die Polizisten, als diese zwei Personen, darunter abermals den 25-Jährigen, mit Handschellen fesselten und zur Dienststelle abtransportierten. Beiden wurden dort später Blutproben entnommen.

Ein Polizeibeamter wurde bei dem Widerstand an der Hand und am Bein verletzt und musste nach dem Einsatz in einem Krankenhaus behandelt werden. Er konnte seinen Dienst später nicht mehr fortsetzen.

Die Ermittlungen der Aachener Kripo richten sich nun insbesondere gegen den unbekannten Täter mit dem Baseballschläger. Dieser wird beschrieben als ca. 1,75 m groß, mit schwarzen, zum Zopf gebundenen Haaren, bekleidet mit dunkler Winterjacke und weißem Pullover.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 33420 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0241/ 9577 34210 zu melden. (kl)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell