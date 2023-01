POL-AC: Wieder Betrüger am Telefon - Polizei warnt vor Schockanrufern

Eschweiler (ots) - Am vergangenen Samstag (14.01.2023) kam es gegen 20:00 Uhr in einem Supermarkt in Eschweiler zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter betrat zum Tatzeitpunkt das Geschäft an der Straße "Am Fließ" und forderte unter Vorhalt eines Messers von zwei Mitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er eine Angestellte des Marktes mit dem Messer. Hierbei ...

