Polizei Aachen

POL-AC: Raub auf Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Am vergangenen Samstag (14.01.2023) kam es gegen 20:00 Uhr in einem Supermarkt in Eschweiler zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter betrat zum Tatzeitpunkt das Geschäft an der Straße "Am Fließ" und forderte unter Vorhalt eines Messers von zwei Mitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er eine Angestellte des Marktes mit dem Messer. Hierbei wurde die 50-jährige Mitarbeiterin an der Hand leicht verletzt. Ihr Arbeitskollege blieb unverletzt.

Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro aus der Kasse und floh anschließend in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Der männliche Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 16-25 Jahre alt, etwa 1,80 m - 1,90 m groß, schlanke Figur. Bei der Tat war er komplett schwarz gekleidet, trug eine schwarze Mütze und hatte die Kapuze seines Pullovers aufgesetzt. Mund und Nase waren mit einem Tuch maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Täter geben? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter 0241/9577-34210 zu melden. (kl)

