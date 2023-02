Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger nutzt Intercity ohne Fahrschein - leistet massiven Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 6. Februar 2023 informierte gegen 14:30 Uhr die Zugbegleiterin eines Intercitys die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine männliche Person im Zug auf der Strecke Köthen-Magdeburg, welche keinen für die Fahrt erforderlichen Fahrschein besaß, weder zahlungs- noch auskunftswillig war und bat um Unterstützung. Eine alarmierte Streife war mit Einfahrt des Zuges am Bahnsteig drei am Hauptbahn-hof Magdeburg. Nach Erkennen der Bundespolizisten versuchte der Straftatverdächtige sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Aufforderungen stehen zu bleiben, wurden ignoriert. Der Mann ging samt seinem mitgeführten Fahrrad zielstrebig in Richtung Bahnsteigkante. Für die eingesetzten Beamten erweckte seine Verhalten den Eindruck, er wolle sich der Strafverfolgung über die Bahngleise entziehen. Ein Beamter ergriff den Arm des jungen Mannes und zog ihn somit aus dem Gefahrenbereich. Der Aufforderung ein Ausweisdokument auszuhändigen kam er wiederholt nicht nach und versuchte sich abermals der Kontrolle zu entziehen. Die Einsatzkräfte erfassten die Oberarme des Mannes und führten ihn zum Zwecke der Personalienfeststellung in die Diensträume am Hauptbahnhof. Unvermittelt sperrte sich der aus Kamerun stammende Mann und riss sich los. Aufgrund des wiederholten Fluchtversuches musste der 18-Jährige gefesselt werden. Hierbei wehrte dieser sich so massiv, dass erst durch das Hinzuziehen einer weiteren Streife der Mann zu Boden gebracht und letztlich gefesselt werden konnte. Auf dem weiteren Weg zur Dienststelle verhielt er sich ruhig und leistete den Weisungen der Beamten folge. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung und Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er aus den Räumen der Bundespolizei entlassen. Er erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

