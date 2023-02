Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ohne Fahrschein direkt ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 04.02.2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 9:30 Uhr über eine Person, ohne erforderlichen Fahrschein, in einem Zug von Braunschweig nach Magdeburg informiert. Eine Streife nahm den Mann nach Einfahrt des Inter-City am Hauptbahnhof in Empfang. Bei der Personalienüberprüfung im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der 34-Jährige gleich mehr-fach gesucht wurde. Zum einen ersuchte das Landgericht Münster, die Staatsanwaltschaften Hamburg und Dortmund aufgrund diverser Straftatdelikten den aktuellen Wohnsitz des Deutschen. Weiterhin wurde er per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht. Das Amtsgericht Dortmund verurteilte den Mann wegen des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten. Da er sich der Strafvollstreckung entzog, erging der Haftbefehl. Die Einsatzkräfte verhafteten den Gesuchten und brachten ihn nach Abarbeitung der strafprozessualen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt in Burg. Neben der Information an die ausschreibenden Behörden wurde eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell