Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Auto aufgebrochen

Worms (ots)

In der Zeit von Montag, 14:15 Uhr bis Dienstagmorgen, 05:15 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Von-Steuben-Straße ein Auto aufgebrochen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Durch die Wormser Polizei wurden am Fahrzeug erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

