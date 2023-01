Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall mit total beschädigten PKW

B271, Ober-Flörsheim (ots)

Am Sonntag den 22.01.2023 gegen 17:30 Uhr befährt ein 20-Jähriger mit seinem Kleinwagen die B271 aus Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim und kommt aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links ab und touchiert hierbei die dortige Leitplanke. Dadurch ist sein PKW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist und von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden muss. Der PKW wird abgeschleppt. Der Fahrer bleibt glücklicherweise unverletzt.

