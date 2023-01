POL-PDWO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizei Worms

Worms (ots) - Am frühen Freitagabend kommt es in der Zellertalstraße in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer möchte von der Zellertalstraße in die Straße Heppenheimer Weg einfahren und übersieht hierbei einen entgegenkommenden 48-jährigen Quadfahrer. Hierdurch kollidieren beide Fahrzeuge im ...

