POL-PDWO: Transporter in Gleisbett festgefahren

Worms (ots) - Am Freitagnachmittag, dem 20.01.2023 kommt es in Worms zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines älteren Ehepaars. Hierbei gaben zwei Täter an, dass sie Mitarbeiter der Firma Vodafone seien und Empfangsmessungen in dem Anwesen des Ehepaars durchführen müssten. Daraufhin wurde beiden Tätern Zutritt zum Objekt gestattet. Einer der beiden Täter lenkte die Geschädigte ab, woraufhin sich der zweite Täter ...

