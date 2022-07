Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Getreidefeld brennt

Zeugen meldeten den Brand am Montag bei Ersingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr brannte ein Getreidefeld südlich von Ersingen. Durch den Wind angefacht, konnte sich das Feuer rasch ausbreiten und gelangte bis an den Ortsrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bekämpfte den Brand. Der war nach kurzer Zeit unter Kontrolle und gelöscht. Durch das Feuer wurden an angrenzenden Grundstücken vereinzelt Bepflanzungen und ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

