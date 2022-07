Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Zu schnell ins Stauende

Nicht aufgepasst hatte ein BMW Fahrer am Montag auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr staute sich der Verkehr vor dem Tunnel in Gruibingen in Fahrtrichtung Ulm. Ein 44-Jähriger mit seinem BMW fuhr auf dem linken Fahrstreifen zu schnell. Im Bereich wo sich die Fahrbahn von drei auf zwei Fahrstreifen verengte, fuhr dieser ungebremst in das Heck eines IVECO Kleinlaster. Durch den Aufprall schob es den Iveco auf einen Audi. Bei dem Unfall wurden der 40-jährige Audifahrer und ein sechsjähriges Kind im Audi leicht verletzt. Sie konnten ihre Fahrt nach einer ambulanten Behandlung an der Unfallstelle fortführen. Der Unfallverursacher und der 28-jähriger Fahrer des IVECO blieben unverletzt. Der BMW und IVECO mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme etwa 45 Minuten voll gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

