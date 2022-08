Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Türgriff von Pkw beschädigt - E-Scooter gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Türgriff von Pkw beschädigt

Lispenhausen. Den Türgriff eines grauen Hyundai beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.08.). Zur Tatzeit stand der Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in der Hirtgasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Segway Ninebot mit dem Kennzeichen 842-EGN/2022 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.08.). Der E-Scooter im Wert von circa 850 Euro stand zur Tatzeit im umzäunten Garten eines Gebäudes in der Bismarckstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell