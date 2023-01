Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Worms-Pfeddersheim

Worms (ots)

Am frühen Freitagabend kommt es in der Zellertalstraße in Worms-Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer möchte von der Zellertalstraße in die Straße Heppenheimer Weg einfahren und übersieht hierbei einen entgegenkommenden 48-jährigen Quadfahrer. Hierdurch kollidieren beide Fahrzeuge im Frontbereich. Durch die dabei entstandenen Schäden sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der 48-jährige Quadfahrer aus Worms erleidet außerdem eine Verletzung am Arm und wird durch den Rettungsdienst ins Klinikum Worms verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell