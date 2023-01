POL-HM: Intensive Fahndung führt zur Feststellung von 5 minderjährigen Tätern nach Diebstahl in einen Vodafone-Shop

Hameln (ots) - Eine Passantin hat am Dienstagmorgen (10.01.2023), gegen 08.20 Uhr, eine leblose Person im Uferbereich der Weser, in Höhe des Sana Klinikums in Hameln, entdeckt. Ein Notarzt stellte den Tod des bis dahin unbekannten Mannes fest. Im Laufe des Tages ging ein Hinweis auf einen 42 Jahre alten Mann ein. Eine Bekannte, bei der der Hamelner sich am Vorabend aufgehalten hatte, machte sich Sorgen, nachdem dieser ...

