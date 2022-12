Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Zeugen nach Raubüberfall auf eine Tankstelle gesucht

Heede (ots)

Gestern Abend gegen 22.53 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person, welcher eine FFP2-Maske, einen dunkelgrauen/schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose trug, den Verkaufsraum der Tankstelle in der Dersumer Straße. Unter Vorhalten einer augenscheinlich echten silbernen Schusswaffe forderte er den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute, welche sich im dreistelligen Bereich bewegt, in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell