POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Gestern gegen 16.05 Uhr saß eine 22-Jährige im Wartehäuschen am Bahnsteig in der Emsstraße und wartete auf den Zug. Dabei wurde sie von einer bislang unbekannten männlichen Person in einem aggressiven Ton angesprochen, mit der Forderung, dass sie ihr Handy rausrücken soll. Die verängstigte Frau konnte zu Fuß flüchten. Der Mann war etwa 25-30 Jahre alt, schlanker Statur, trug eine schwarze Mütze, schwarze lange Jacke, blaue Jeans, drei Tage Bart und hatte eine schwarze Laptoptasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei Salzbergen unter der Rufnummer 05976/94855-0 entgegen.

