Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Identität der leblosen Person aus der Weser geklärt

Hameln (ots)

Eine Passantin hat am Dienstagmorgen (10.01.2023), gegen 08.20 Uhr, eine leblose Person im Uferbereich der Weser, in Höhe des Sana Klinikums in Hameln, entdeckt.

Ein Notarzt stellte den Tod des bis dahin unbekannten Mannes fest.

Im Laufe des Tages ging ein Hinweis auf einen 42 Jahre alten Mann ein. Eine Bekannte, bei der der Hamelner sich am Vorabend aufgehalten hatte, machte sich Sorgen, nachdem dieser nachts, ohne Jacke und ohne persönliche Gegenstände, plötzlich ihre Wohnung verlassen hatte und bis zum Morgen nicht zurückgekehrt war.

Anhand zweier Tätowierungen, konnte der Verstorbene zweifelsfrei als der vermisste 42-Jährige identifiziert werden.

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aufgrund einer akuten Erkrankung aus. Fremdverschulden am Tod des Mannes wird ausgeschlossen.

Die Angehörigen des Verstorbenen, wurden am Abend informiert.

