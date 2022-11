Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Übergriff auf Radfahrer in Langen

Cuxhaven (ots)

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer in Geestland/Langen, Leher Landstraße/Ecke Bremerhavener Straße, von einer 3- köpfigen Gruppe jüngerer Männer angegriffen und verletzt. Das Opfer hatte sich zuvor durch Klingelzeichen bemerkbar gemacht, als einer der Männer gegen das Hinterrad des Radfahrers trat, wodurch das Opfer zu Boden fiel und anschließend von den Tätern durch Tritte gegen den Kopf und Oberkörper verletzt wurde. Die drei Männer sind anschließend fußläufig über die Bremerhavener Straße geflüchtet und unerkannt entkommen. Die Polizei in Geestland bittet etwaige Zeugen sind unter der Rufnummer 04743-9280 zu melden.

