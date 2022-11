Cuxhaven (ots) - Einbrecher in Untersuchungshaft Cuxhaven. In den vergangenen Tagen war es in der Wagnerstraße zu Einbrüchen oder versuchten Einbrüchen in ein Geschäftshaus gekommen. Am Donnerstagmorgen, 10.11.22, gegen 4.30 Uhr, wurde die Alarmanlage einer Apotheke in dem Geschäftshaus ausgelöst. Durch sofort eingesetzte Kräfte der Polizei Cuxhaven konnte der zunächst flüchtige Täter noch im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es ...

