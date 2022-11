Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis +++ Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/BAB 27. Am frühen Morgen des 12.11.2022, gegen 05:00 Uhr, fiel Beamten des Polizeikommissariats (PK) Geestland auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt ein PKW auf, der die Autobahn augenscheinlich in Schlangenlinien befuhr. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Bremen erheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab hierbei einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

------------------------

Hagen i.Br./BAB 27. Am Morgen des 12.11.2022, gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland auf der BAB 27, in Höhe der Anschlussstelle Hagen, routinemäßig einen PKW mit Anhänger. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven keine gültige Fahrerlaubnis für die von ihm genutzte Fahrzeugkombination vorweisen konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagtem dem Mann die Weiterfahrt mit dem Anhänger.

-------------------------

Hagen i.Br./BAB 27. Am Vormittag des 12.11.2022, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 37-jähiger aus Hagen im Bremischen mit seinem Pkw VW die BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen kam der Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, lenkte abrupt nach rechts und geriet dadurch mit seinem PKW ins Schleudern. In der Folge kollidierte er mit der Seiten- und der Mittelschutzplanke und kam mit seinem Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein im Fahrzeug befindliches Kind wurden vorsorglich per Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Zusammenhang mit dem zuvor genannten Verkehrsunfall kam es zu einem Folgeunfall im nachfolgenden Verkehr. Ein 65-jähriger Walsroder konnte seinen PKW Audi gerade noch durch eine Notbremsung rechtzeitig hinter dem Unfallfahrzeug zum Stehen bringen. Dies wurde jedoch durch einen dahinter befindlichen 36-jährigen Bremer mit seinem PKW Opel zu spät erkannt, sodass dieser auffuhr. An beiden PKW entstand Sachschaden. Personen wurden hierbei zum Glück nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens im Zusammenhang mit den beiden Unfällen ist noch nicht bekannt.

Schwanewede/BAB 27. Am 12.11.22, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Bremerin mit ihrem PKW Peugeot die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Kurz hinter der Anschlussstelle Schwanewede wollte die Fahrzeugführerin vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen wechseln und übersah dabei den dort befindlichen PKW Opel eines 29-jährigen Nordenhamers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrerin des Peugeots und deren 34-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell