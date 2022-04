Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabelklau am Berufskolleg

Menden (ots)

Als die Bauarbeiter am Hönnegymnasium heute weiter arbeiten wollten, war der Strom weg: Offenbar haben sich Diebe in der Nacht an der Starkstrom-Zuleitung zu schaffen gemacht. Mit Axthieben durchtrennten sie zwei stromführende Leitungen. Es muss jeweils einen enormen Knall gegeben haben. Anschließend schleppten die Täter insgesamt 40 Meter Kabel weg. Der Schaden ist nicht nur wegen des Kabels enorm: Die Baustelle lag heute den ganzen Tag brach. Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Die Täter rückten eine Sperrbake an die Seite und müssen mit einem Transporter an die Baustelle rangiert sein. Allein ein Kabel wiegt über 150 Kilogramm. Wer hat den Knall gehört? Oder wer nachts den Transporter/ Lkw gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0! (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell