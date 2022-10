Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jungbulle auf Abwegen

Hanhofen (ots)

Eigentlich macht die Polizei Jagd auf Einbrecher oder Diebe. Am Mittwoch gegen 12:22 Uhr hatten es die Beamten allerdings mit einem geflüchteten Jungbullen zu tun, diesem war es auf seiner Weide anscheinend zu langweilig und er lief an der B39 entlang. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte das Tier und meldete es der Polizei. Die Beamten nahmen die etwas andere Nahbereichsfahndung auf und konnten den Ausbrecher stellen. Sie trieben ihn wieder in Richtung seiner Heimatwiese, wo er durch seinen Besitzer eingefangen und zur Strafe in seinem Gelände eingesperrt wurde.

