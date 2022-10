Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann ohne Führerschein aber mit Alkohol am Steuer

Speyer (ots)

Am 11.10.2022 gegen 19:30 Uhr sollte ein 56-jähiger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Dudenhofer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Auf Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte der Mann zunächst nicht. Als er an der Ampel in der Bahnhofstraße anhalten musste, wollten die Beamten ihn kontrollieren und stiegen aus dem Streifenwagen. Der 56-Jährige fuhr denn noch weiter bis in die Rützhauptstraße. Dort konnten die Beamten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Mann suchte erfolglos seinen Führerschein in seinem Geldbeutel .Eine Überprüfung ergab allerdings, dass dieser ihm gerichtlich entzogen wurde. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

