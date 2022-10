Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperlicher Angriff auf DRK Mitarbeiter

Speyer (ots)

Am 11.10.2022 gegen 17:30 Uhr befand sich eine zweiköpfige DRK-Besatzung aufgrund eines medizinischen Notfalls an einem Altenzentrum in der Schützenstraße. Als sie den Rettungswagen vor der Einfahrt parkten, erschien ein 44-jähriger Mann am Rettungswagen und schlug fest mit der Faust auf die Motorhaube. Die Rettungswagenbesatzung begab sich, ungeachtet dessen, in den Empfangsbereich des Altenheims, um sich ihrem eigentlichen Auftrag anzunehmen. Plötzlich und unerwartet wurde der Rettungssanitäter von dem Tatverdächtigen mit einem Schlag gegen die linke Schulter nach vorne gestoßen. Dann ging der Mann in aggressiver Art und Weise auf die Rettungssanitäterin zu, beleidigte sie mehrmals lautstark und stieß ihr mit der flachen Hand gegen den Brustkorb um sie nach hinten zu schieben. Der Rettungssanitäter kam seiner Kollegin zu Hilfe und fixierte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. Bei der Fixierung wurde der Sanitäter am linken Ohr verletzt. Die eingetroffenen Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest. Ihn erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.

