Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ein Zettel reicht nicht aus- Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet

Speyer (ots)

Immer wieder kommt es vor, dass Unfallverursacher, gerade bei augenscheinlich "kleinen Parkremplern", an dem beschädigten Auto des Unfallgegners einen Zettel mit den persönlichen Daten hinterlassen und sich dann vom Unfallort entfernen. So auch bei einem gestern geschehenen Unfall. Ein Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Conrad-Hist-Straße aus Richtung Josef-Schmitt-Straße kommend. Beim Vorbeifahren beschädigte er einen geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR am geparkten Fahrzeug. Statt sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen, hinterließ der Unfallverursacher einen Zettel und fuhr davon. Rechtlich stellt dies eine Unfallflucht dar, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Die Polizei gibt folgenden Hinweis:

Selbst vermeintlich kleine Rempler können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, wenn der Verursacher vom Unfallort verschwindet. Es reicht nicht aus, einen Zettel am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen, denn diese können abfallen, entfernt werden, durch Witterungseinflüsse unleserlich werden oder falsche Personalien enthalten. Wenn ein anderes Fahrzeug beschädigt wird und der Besitzer vor Ort nicht ausfindig gemacht werden kann, ist immer die Polizei hinzuzuziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell