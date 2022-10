Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person

Mutterstadt (ots)

Am Montagmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Rheingönheimer Straße und Pfalzring zu einem Zusammenstoß zweier Pkw' s. Eine 20-jährige aus Mutterstadt missachtete in Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 32-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Ludwigshafen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die 20-jährige Mitfahrerin in Fahrzeug des 32-jährigen leicht verletzt (Schmerzen im Brustbereich). An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro.

