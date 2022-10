Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Limburgerhof (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem 68-jährigen Fahrradfahrer aus Waldsee und einem Pkw eines 80-jährigen aus Limburgerhof wurde am Montagmittag der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 68-jährige Fahrradfahrer aus Waldsee befuhr zunächst den Radweg der Kirchenstraße parallel zur Speyerer Straße. Zu dieser Zeit fuhr ein 80-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Limburgerhof mit seinem Pkw die Kirchenstraße in Richtung Einmündung Speyerer Straße. Kurz vor der Einmündung überquerte der Fahrradfahrer die Speyerer Straße von rechts nach links. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam, der hierdurch zu Sturz kam. Der 68-jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf sowie eine Wunde an der Hand. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein geringer Sachschaden.

