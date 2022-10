Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gleich zwei 9-jährige Mädchen in Unfälle verwickelt (09/1010)

Speyer (ots)

Am 10.10.2022 gegen 07:34 Uhr befuhr ein 9-jähriges Kind auf dem Weg zur Schule die Straße im Erlich mit ihrem Fahrrad aus Richtung Mozartstraße kommend. Auf Höhe des Brahmsweg hielt das Mädchen an um dem von rechtskommenden Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Die 54-Jährige PKW Fahrerin blickte beim Abbiegevorgang lediglich nach rechts und bog nach links in die Straße im Erlich ein. Dabei schnitt Sie die Kurve und übersah die bereits stehende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Frontstoßfänger und dem Rad. Dadurch kam das Mädchen zu Fall und geriet unter das Fahrzeug, sodass ihr Bein eingeklemmt wurde. Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Bein durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Rad ist nicht mehr fahrbereit am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000. Euro.

Am gleichen Tag gegen 15:31 Uhr fuhr eine 9-jährige Radfahrerin die Ludwig-Uhland-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße entlang und kollidierte mit einem geparkten Auto. Glücklicherweise verletzte sich das Mädchen nur leicht am Arm und es wurde hier kein Rettungsdienst benötigt. Das Fahrzeug wurde leicht am Stoßfänger und der Motorhaube verkratzt.

