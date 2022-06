POL-PPKO: Schlägerei nach Gerichtsverhandlung

Koblenz (ots) - Doppeltes Pech hatte eine 26-jährige Koblenzerin, die ihren Pkw in der Nacht von Freitag, den 24.06.2022 auf Samstag, den 25.06.2022 in der Kastorpfaffenstraße geparkt hatte. Denn zunächst war das Fahrzeug auf einen öffentlichen Parkplatz in der Jupp-Gauchel-Straße abgeschleppt worden, da es verkehrsbehindernd stand. Als die 26-Jährige dann ihren Pkw aufsuchte, stellte sie eine frische Beschädigung ...

mehr