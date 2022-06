POL-PPKO: Abgeschleppt und angerempelt

Koblenz/Hatzenport (ots) - Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger Mann aus Hatzenport. Am Dienstag, 28.06.2022, ereignete sich am dortigen Campingplatz gegen 18:30 Uhr ein Unfall, als ein Traktor beim Mähen in Hanglage zur Seite kippte und der Fahrer sich dadurch seinen Fuß unter dem Fahrzeug einklemmte. Feuerwehr, Notarzt und Rettungskraftwagen begaben sich unverzüglich zur Unfallstelle - der Verletzte wurde in die ...

