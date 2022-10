Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliches Überholmanöver

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Montagabend gegen 18:30 Uhr auf der L 528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim. Ein vermutlich 57-jähriger Fahrzeugführer aus Deidesheim überholte mit seinem Pkw in einer unübersichtlichen Rechtskurve und trotz durchgezogener Mittellinie das Fahrzeug eines 35-jährigen aus Böhl-Iggelheim. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Überholer kurz vor dem Geschädigten einscheren. Dieser konnte lediglich durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden. Während des Vorgangs konnte vom Geschädigten das Kennzeichen abgelesen sowie eine Personenbeschreibung abgegeben werden. Erste Ermittlungen beim Fahrzeughalter an dessen Anschrift ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeughalter auch um den "Überholer" handeln könnte. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06234 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

