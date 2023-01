Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach Unfallflucht im Bereich Bielefeld/Sennestadt am 02.01.23 - Polizei Bielefeld sucht Unfall-Fahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont

Landkreis Hameln-Pyrmont / Bielefeld (Sennestadt) (ots)

Am vergangenen Montag (02.01.2023) kam es in Bielefeld/Sennestadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silberfarbenen Pkw und einer E-Scooter Fahrerin. Die 14-jährige E-Scooter Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Fahrzeugführer des Pkw brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus und entfernte sich anschließen, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

(Siehe Pressemitteilung der Polizei Bielefeld vom 03.01.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5407890 ).

Im Nachgang auf die Presseveröffentlichung meldete sich ein unabhängiger Zeuge bei der Polizei Bielefeld und gab den Hinweis auf einen silberfarbenen Kombi mit HM-Kennzeichen (Landkreis Hameln-Pyrmont). Der Zeuge beschrieb den Fahrzeugführer als ca. 40 - 50 Jahre alt und ca. 175 cm - 180 cm groß. Der Mann habe Hochdeutsch gesprochen.

Der Fahrzeugführer des silberfarbenen Kombi (möglicherweise Audi) wird gebeten, sich mit der Polizei Bielefeld, Verkehrskommissariat 1, unter der Telefonnummer Tel.: 0521/545-0, in Verbindung zu setzen.

