Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Holzminden

Holzminden (ots)

Am Dienstag, 03.01.2023, gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei Holzminden ein Verkehrsunfall zw. Holzminden und Allersheim mitgeteilt. In der dortigen Auffahrt zw. der B 64 und der L 584 hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel umgefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage und ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich beim dem Fahrzeug um einen schwarzen Pkw (vermutlich der Marke Audi), welcher einen größeren Frontschaden aufweisen müsste, gehandelt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-958-0 oder per Email an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

