Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Brand von Mülltonnen und Zaun

Holzminden (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einer 120l-Papiermülltonne in der Fürstenberger Straße in Holzminden mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich bereits ein Brand in der Mülltonne entwickelt und sich auf eine weitere Tonne und ein angrenzendes Zaunelement ausgedehnt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Holzminden löschten den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zur Ursache liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

