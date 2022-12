Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Holzminden (ots)

In der Innenstadt von Holzminden wurden über die Weihnachtstage mindestens sechs Außenspiegel an geparkten Pkw beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Zeit von Heiligabend (12.00 Uhr) bis zum 2. Weihnachtstag (11.50 Uhr) durch bisher unbekannte Täter zu den Sachbeschädigen. Die angegangenen Fahrzeuge waren im Bereich Tünneckenhagen, Hintere Straße und in der Oberbachstraße geparkt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Die aktuellen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet nun Zeugen und/oder weitere Geschädigte sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580, per Email an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de oder mittels Online-Wache der Polizei (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell