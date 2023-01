Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei Holzminden resümiert - Silvesterwochenende verläuft ohne herausragende Einsatzlagen

Landkreis Holzminden (ots)

Im Landkreis Holzminden wurde am diesjährigen Silvesterwochenende gefeiert und das neue Jahr begrüßt. In einigen Fällen wurde aber auch über die Stränge geschlagen, so dass die Polizei einschreiten musste. Neben den Einsatz-und Streifendiensten der Polizei Holzminden, Bodenwerder und Stadtoldendorf wurde in der Silvesternacht durch Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Verfügungseinheit (Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden) im Landkreis Holzminden die Präsenz erhöht.

Bereits am Freitag, 30.12.2022, belästigte ein 22-jähriger Mann eine Mitarbeiterin eines Einkaufmarktes in Holzminden und wurde von ihr aus dem Geschäft verwiesen. Vor dem Geschäft äußerte er seinen Unmut über dieses Vorgehen mit einem Tritt gegen einen Pkw. Er konnte von den eingesetzten Beamten der Polizei im Nahbereich angetroffen werden. Ein Platzverweis wurde ihm erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, 31.12.2022, meldeten Passanten einen Mann, der bereits in den frühen Nachmittagsstunden in Holzminden von seinem Balkon Böller schmeißen und schießen solle. Der Mann konnte zunächst vor der Polizei flüchten, später jedoch angetroffen und überprüft werden. Aufgrund der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 43-jährige ohne Erlaubnis eine Schreckschusswaffe nutzte. Ein Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden. Der 43-jährige wird sich ebenfalls strafrechtlich für sein Handeln verantworten müssen.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurden immer mal wieder feiernde Kleingruppen gemeldet, die mit Böllern unangemessen hantieren sollen. Die meisten Gruppen hatten sich aber vor dem Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Verursacher von Ruhestörungen und Streitigkeiten konnten größtenteils angetroffen und ermahnt werden.

Um kurz nach Mitternacht kam es in Bodenwerder zu einem Heckenbrand und in Holzminden zum Brand mehrerer Pappen am Hafendamm. Die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren konnten die Brände löschen. Es entstand Sachschaden. Zu einem weiteren Brand, diesmal von Mülltonnen, kam es gegen 02.15 Uhr in Bodenwerder. Hier konnte ein größerer Schaden ebenfalls durch die Feuerwehr unterbunden werden. In den Fällen sind die Ursachen bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bodenwerder unter 05533-958-0 in Verbindung zu setzten.

Gegen 04.30 Uhr stoppte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Stadtoldendorf einen 19-jährigen Stadtoldendorfer mit seinem Pkw. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Dem 19-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es zum Ende der Nacht gegen 05.15 Uhr in einer Gaststätte in Bodenwerder. Hierbei eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern, wobei eine Person gegen den Kopf geschlagen worden sein soll. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell