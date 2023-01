POL-BI: PKW-Fahrer fährt Verletzte ins Krankenhaus und flüchtet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 01.01.2023, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Am Großen Holz ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte verschafften sich zum Jahreswechsel gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Großen Holz, in Höhe der Finkenstraße. Dort ...

