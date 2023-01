Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Kombi fährt in Zaun - Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Am Sonntag, 01.01.2023, kam ein schwarzer Kombi in einem Zaun zum Stehen. Nach dem Unfall schleppte ein Fahrzeug den Kombi ab und beide PKW entfernten sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Gegen 10:00 Uhr beobachteten zwei Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Straße Am Stadion einen schwarzen PKW, der in den Zaun des Wohnhauses fuhr. Der Kombi, besetzt mit zwei Männern, bog von der Rheinallee nach rechts in die Straße am Stadion ab. Dabei kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und im Zaun des Mehrfamilienhauses zum Stehen. Wenig später stoppte ein zweiter schwarzer Kombi an der Unfallstelle, zog den Unfallwagen aus dem Zaun und schleppte ihn mit einem Abschleppseil ab. Die Flucht ging in Richtung Netzeweg.

Es wurden drei Elemente des Doppelstabmattenzauns auf einer Länge von circa drei Metern verbogen. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Gegen 12 Uhr wurde die Polizei über die Unfallflucht informiert.

Die Zeugen beschrieben den Polizisten einen schwarzen Kombi als Unfallverursacher. Die männlichen Insassen von osteuropäischem Aussehen sollen circa 30 Jahre alt, schlank, circa 175 cm groß und mit Jogginghosen bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert: Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Zeitnahe Informationen erhöhen die Aufklärungsmöglichkeiten!

