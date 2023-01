POL-BI: Ende eines Urlaubs - Einbrecher lösen Alarm aus

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - An der Westerfeldstraße sind Einbrecher in der Nacht zu Freitag, 30.12.2022, in drei Geschäfte eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. An der Apfelstraße registrierte die Polizei zudem einen Einbruchsversuch in ein weiteres Geschäft. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Einmündung Erdsiek brachen die Unbekannten in ein Friseurgeschäft und in ein Reisebüro ...

