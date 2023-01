Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen zu drei Einbrüchen in Schildesche gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An der Westerfeldstraße sind Einbrecher in der Nacht zu Freitag, 30.12.2022, in drei Geschäfte eingedrungen und haben Bargeld gestohlen. An der Apfelstraße registrierte die Polizei zudem einen Einbruchsversuch in ein weiteres Geschäft.

In einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Einmündung Erdsiek brachen die Unbekannten in ein Friseurgeschäft und in ein Reisebüro ein. Unweit dieser beiden Tatorte betraten die Einbrecher einen Massagesalon an der Einmündung der Straße Am Herrengarten. An allen drei Objekten verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang durch die Eingangstüren in die Geschäftsräume, wo sie Bargeld entdeckten. Nach den bisherigen Informationen könnte es sich um zwei Tatverdächtige handeln, die ihre Taten zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verübten.

Am Freitagvormittag wurde die Polizei zu einem weiteren Tatort an die Kreuzung Apfelstraße und Sudbrackstraße gerufen. Dort brachen Einbrecher ihr Vorhaben, in ein Fahrradgeschäft einzudringen, ab.

Die Polizei fragt, wer hat in dem Bereich der vier Tatobjekte etwas Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell