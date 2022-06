Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Betrunken bei Rotlicht in die Kreuzung

Ulm (ots)

Am Sonntag fiel einem Zeugen ein Autofahrer auf, der in Schlangenlinien vor ihm herfuhr. Als der PKW-Lenker dann noch das Rotlicht an einer Ampel missachtete, verständigte der Zeuge gegen 03.45 Uhr die Polizei. Der PKW fuhr von Hermaringen nach Giengen. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten am Pelletswerk angehalten und kontrolliert. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Der Betrunkene musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++++++++++++++++++1141974;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell