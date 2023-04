Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: PKW überschlagen - 1 schwer Verletzter

Geraberg (ots)

Schwer verletzt wurde der 23-jährige Fahrer eines PKW Seat bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 01.04.2023. Er fuhr gegen 00:35 auf der BAB 71 in Richtung Sangerhausen im rechten von 2 Fahrstreifen. Kurz vor dem Tunnel "Alte Burg" beschleunigte der Fahrzeugführer, um einen vor ihm fahrenden Kleintransporter zu überholen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen stieß er mit seinem PKW gegen die linke hintere Fahrzeugseite des vor ihm fahrenden Fahrzeuges. Dadurch kam der Seat ins schleudern, überschlug sich mehrmals und kam am Eingang zum Tunnel "Alte Burg" auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer wurde aus dem PKW geschleudert, erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Insassen des Transporters wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Der Tunnel "Alte Burg" war für ca. 90 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell