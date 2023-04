Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff auf Taxifahrer am 16.04.2023 in Rostock Warnemünde

Rostock (ots)

Am 16.04.2023 gegen 00:14 Uhr kam es im Bereich des Wiesenwegs in 18119 Rostock Warnemünde zu einem tätlichen Angriff auf einen 59-jährigen Taxifahrer, wobei dieser verletzt wurde. Der gesuchte Tatverdächtige bestieg das Taxi vor der Lokalität "Rosmarin´o" Am Strande 3 in 18055 Rostock und verließ es im Wiesenweg in Rostock Warnemünde in unbekannte Richtung. Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben: - 30-40 Jahre alt - ca. 1,85 Meter groß - Sprache: akzentfrei deutsch - normale Statur - lange schwarze Haare über die Schulter - dunkler kurzer Vollbart, 2-3 cm lange Barthaare - schwarzer Kurzmantel - dunkle lange Hose Wer kann Hinweise zu der Tat oder dem Tatverdächtigen geben? Die Hinweise nimmt die Polizei in Rostock unter der Telefonnummer: 0381 4916 1616, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst Einsatzleistelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell