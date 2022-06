LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt

Gotha (ots) - Im Verlauf der vergangenen Nacht machten sich ein oder mehrere Unbekannte an einem Zigarettenautomat in der Schäferstraße zu schaffen. Die Täter versuchten das Gerät aufzusprengen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, Beutegut erlangten die Personen nicht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 ...

mehr