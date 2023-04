Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streitigkeiten in Rostocker Gemeinschafstunterkunft für Asylbewerber

Rostock (ots)

Am 15.04.2023 gegen 12:40 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in Rostock Schmarl. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft begehrte eine ca. 40-köpfige Personengruppe gegen die Verpflegung und allgemeine Unterbringungsmodalitäten auf. Dies wurde durch bedrohlich wirkendes Protestverhalten gegenüber den Verantwortlichen vor Ort kundgetan. Die vorgetragenen Missstände konnten durch den zuständigen Senator der Stadt Rostock teilweise umgehend abgestellt werden und führten zur Beruhigung der Personengruppe. Eine weitere Aufarbeitung der Umstände erfolgt in der nächsten Woche. Es kam zu keinerlei strafrechtlichen Handlungen. An dem rein gefahrenabwehrrechtlichen Einsatz waren in dier Spitze 12 Funkstreifenwagen beteiligt. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst

