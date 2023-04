Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Versammlungen im Bereich der Polizeiinspektion Wismar

Grevesmühlen/Gadebusch (ots)

Am 14.04.2023 fanden im Bereich Gadebusch und Grevesmühlen zwei angemeldete Versammlungen statt. Um 17:15 Uhr startete in Gadebusch ein Autokorso, an dem 19 Kraftfahrzeuge teilnahmen. Dieser endete um 18:00 Uhr an der Malzfabrik in Grevesmühlen. Die 36 beteiligten Personen begaben sich im Anschluss zum Marktplatz und nahmen ebenfalls an der zweiten Versammlung teil, welche um 18:35 Uhr begann. Zum Thema "Angst ist kein Rassismus" beteiligten sich in der Spitze 220 Personen an dem Aufzug. Die 3,5 km lange Strecke führte durch Grevesmühlen zurück zum Ausgangspunkt, wo die Versammlung um 19:50 Uhr beendet wurde. Beide Veranstaltungen verliefen störungsfrei und wurden vom Polizeirevier Grevesmühlen mit 38 eigenen sowie unterstützenden Einsatzkräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes als auch von der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin begleitet. Mirjan Sawrtal, Polizeihauptkommissar, Sachbereich Einsatz, Polizeiinspektion Wismar

