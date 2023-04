Polizei Dortmund

POL-DO: Mann belästigt Frauen: Polizei ermittelt gegen 43-Jährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0346

Mindestens zwei junge Frauen belästigte ein 43-jähriger Mann am Mittwoch (5.4.2023) in Dortmund-Hörde. Der Waltroper fasste die Passantinnen an die Arme. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige reagierte zunehmend aggressiv und beleidigte sie.

Gegen 17:30 Uhr ging der Mann auf der Hörder Brückenstraße auf die Frauen zu und versuchte sie an den Armen festzuhalten. Sie konnten sich aus dem Griff befreien und gingen weiter. Als die Polizei eintraf und die Identität des Mannes feststellen wollte, gab dieser falsche Personalien an.

Der 43-Jährige stand offenkundig unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da die Gefahr bestand, dass er Passantinnen weiter belästigt, drohte eine Polizistin dem Mann die Einlieferung in das Polizeigewahrsam an. Er gab an, sich von Frauen nichts sagen lassen zu wollen und beleidigte die Beamtin.

Bei der Festnahme leistete der Mann fortwährend mit Schlägen und Tritten massiv Widerstand. Zudem griff er nach der Waffe einer Polizistin. Mehrere Bürgerinnen und Bürger beobachteten das Geschehen. Der Mann wurde schließlich gefesselt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während der Fahrt in das Polizeigewahrsam versuchte der Waltroper eine Polizistin zu beißen. Immer wieder sprach er vulgäre Beleidigungen aus. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Widerstands und sexueller Belästigung gegen den 43-Jährigen.

