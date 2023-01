POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Plittersdorf - Weiterer Einbruchsersuch registriert - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am Donnerstagabend (05.01.2023) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Buchenhang in Kessenich alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen klingelte es zur Tatzeit gegen 18:45 Uhr an der Haustüre eines älteren Ehepaares. Ein 90-jähriger ...

mehr