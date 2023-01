Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte soll eine Geldmappe unterschlagen haben - Wer kennt die abgebildete Person?

Bonn (ots)

Eine bislang unbekannte Frau wird verdächtigt, am 05.12.2022, an einer Selbstbedienungskasse in einem Supermarkt in der Bonner Innenstadt, eine Geldmappe unterschlagen zu haben. Die Mappe hatte der Geschädigte während des Bezahlvorgangs an der Kasse abgelegt und nach Beendigung des Vorgangs vergessen. Die nachfolgende Kundin entdeckte die Geldmappe und nahm sie an sich. Die Tathandlung wurde durch die Videoüberwachungsanlage des Supermarktes aufgezeichnet. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Unbekannten veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter folgendem Link abrufbar.

https://polizei.nrw/fahndung/95444

Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer: 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell