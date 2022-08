Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Motorrollerfahrerin wurde am Montag, 22. August 2022, 13:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 37-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes die Tannenbergstraße. An der Einmündung zur Bremer Straße wollte er nach links in Richtung Stadt Delmenhorst auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 54-Jährigen aus Delmenhorst, die die Bremer Straße mit einem Motorroller in Richtung Bremen befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, führte die Frau eine Vollbremsung durch, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Mercedes kam es nicht.

Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Schäden blieben gering.

